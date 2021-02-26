В Новой Зеландии открылось Почетное консульство Казахстана

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Сингапуре и по совместительству в Австралии и Новой Зеландии Аркен Арыстанов принял участие в режиме онлайн в торжественной церемонии открытия Почетного консульства Казахстана в крупнейшем городе Новой Зеландии – Окленде. Почетным консулом назначен Директор консалтинговой компании Beesley Investments Limited Брайан Эшли Джонсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Б.Джонсон в течение многих лет содействует расширению казахстанско-новозеландского взаимодействия, в частности сотрудничает с Алматинским клубом Регби, а также активно оказывает содействие гражданам Казахстана в Новой Зеландии. Он также является Мировым судьей в Новой Зеландии (Justice of the peace).

Во встрече также участвовали Генеральный консул Казахстана в Австралии Марат Калижанов и Почетные консулы Казахстана Эндрю Фернихоу (г. Мельбурн) и Джейсон Стрибинскис (г. Перт).

А.Арыстанов подчеркнул, что 2021 год ознаменован большой датой 30-летие со дня обретения независимости нашей страны и необходимо продолжить активную работу в продвижении двусторонних отношений Казахстана с Новой Зеландией и Австралией.