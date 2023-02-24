В Новой Зеландии 23 человека пропали во время тропического циклона

СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Полиция Новой Зеландии не смогла установить местонахождение 23 пропавших во время гроз и наводнений, вызванных тропическим циклоном «Габриэль». Об этом в пятницу сообщила полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Установление контакта с 23 пропавшими остается приоритетом для полиции, и мы работаем так быстро, как только можем, используя ряд различных методов», - говорится в сообщении.

«За прошедшие сутки полиция провела 443 профилактических мероприятия. За это время мы получили 526 вызовов, в том числе 15 сообщений о кражах и 2 сообщений об угонах машин. 13 человек были арестованы за различные правонарушения», - уточнили органы правопорядка.

«Габриэль», обрушившийся на Северный остров Новой Зеландии, стал причиной масштабных наводнений и оползней в его центральных и юго-восточных районах. 11 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести. Более 10 тыс. человек были эвакуированы из затопленных населенных пунктов, часть поселений отрезана от снабжения, порядка 250 тыс. жителей острова оставались в течение нескольких дней без электричества и связи.

Об экстремальном погодном явлении в Новой Зеландии в XXI веке, принесшем человеческие жертвы и масштабные разрушения, МИА «Казинформ» ранее публиковал аналитическую статью.

Фото: AP Photo/Warren Buckland