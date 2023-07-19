В новой UX-лаборатории Astana Hub проведено первое нейрофизиологическое исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Astana Hub состоялась ежегодная конференция DesignScience2023, на которой было объявлено открытие первой в Центральной Азии UX-лаборатории с возможностями нейрофизиологических исследований. Новая лаборатория стала главным событием конференции, привлекая внимание участников из разных областей и представителей индустрии дизайна, передает МИА «Казинформ».



UX-лаборатория в Astana Hub является инновационным пространством, предназначенным для сотрудничества с компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами в Центральной Азии и за ее пределами.

«UX-лаборатория предоставляет возможность проведения глубоких исследований в области пользовательского опыта, используя методы нейрофизиологического анализа. Оборудование, доступное в лаборатории, позволяет изучать реакцию пользователей на звуки, слова, изображения, видео, тексты, вкусы и выполнение определенных действий. Наша цель - вдохновить участников на создание продуктов, которые не только удобны в использовании, но и становятся важными инструментами для достижения целей стартапов, которые стремятся сделать мир лучше», - подчеркнул Танат Ускембаев, директор офиса корпоративных инноваций Astana Hub.

Использование нейрофизиологических исследований в разработке ИТ-продуктов имеет широкий спектр практических применений. Оно позволяет разработчикам оптимизировать пользовательские интерфейсы, улучшая их удобство и снижая нагрузку на мозг пользователя. Кроме того, такие исследования помогают оценить эффективность рекламных кампаний и маркетинговых стратегий путем измерения реакции потенциальных покупателей на различные раздражители.

Генеральный директор компании Usabilitylab.kz, Балтабек Бекенов, отметил: «Рынок становится все более насыщенным товарами, ритм жизни ускоряется, клиенты становятся все более требовательными, а конкуренты - более технологичными. Теперь уже недостаточно просто хорошо работать. Нашему рынку нужны прорывы».

Открытие UX-лаборатории в Astana Hub является одним из таких прорывов, предоставляя возможность проведения инновационных исследований и создания продуктов, отражающих потребности и ценности пользователей.

На конференции DesignScience2023 присутствовали лидеры индустрии и представители таких компаний, как Astana Hub, MyCar.kz, Altel, Red_mad_robots Central Asia, Kolesa.kz, Kaztour, Фабрика Юзабилити и Нейротренд. Специалисты поделились опытом и знаниями о структуре процесса CX/UX.

Один из участников конференции, Бахтияр Жакупов, Product Manager компании 7Generation, поделился своими впечатлениями: «Я участвовал в конференции Design Science второй год подряд, и мне очень понравилось. Особенно приятно, что конференция не только развивает отдельные направления дизайна, но и позиционирует его как науку. Уровень спикеров высок, а темы обсуждений действительно были интересными. Все доклады были очень важными, и я получил много полезных инсайтов, как можно внедрить их на практике в работе».

Конференция DesignScience2023 собрала порядка 130 гостей и 15 спикеров, большинство из которых были представителями индустрии дизайна. Astana Hub продолжает развивать инновационное пространство, внося вклад в развитие области пользовательского опыта и науки дизайна продуктов.