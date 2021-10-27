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    16:29, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    В новой концепции миграционной политики учтена работа с кандасами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В разрабатываемой концепции миграционной политики учтена работа с кандасами. Об этом сообщил вице-президент некоммерческого акционерного общества «Фонд соотечественников» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства в своем Послании поручил разработать концепцию миграционной политики. В принятой новой концепции на 2022-2026 годы будет учтена работа с кандасами. Также планируем ускорить культурные связи с казахскими диаспорами за рубежом. С обретением независимости на особом контроле находится проблема кандасов, в этом направлении со стороны государства оказывается необходимая поддержка. В целом наш фонд работает по четырем направлениям. Первое – сохранение национальной идентичности кандасов. Второе – создание всех условий для адаптации вернувшихся на родину кандасов. Третье – провести анализ, исследовать вопрос возвращения кандасов из-за рубежа. Четвертое – установить связь с кандасами, в особенности с молодежью», - рассказал Магауия Сарбасов.

    Напомним, при некоммерческом акционерном обществе «Фонд соотечественников» создана Ассоциация казахскоязычных СМИ за рубежом, которую возглавил известный казахстанский журналист, депутат Сената Парламента РК, заслуженный деятель Нурторе Жусип.


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