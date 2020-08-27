В новом учебном году в ВКО завершат переход на обновленное содержание среднего образования

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе ежегодного августовского совещания работников образования с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова стало известно, что для перехода на обновленное содержание среднего образования создана вся необходимая база, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

Как рассказал во время своего выступления глава региона Даниал Ахметов, завершено обучение 23 тысяч учителей и закуплено 1,5 млн экземпляров учебников по программе обновленного содержания образования. На сегодняшний день все учащиеся 100% обеспечены учебниками.

По словам руководителя управления образования Сайрангуль Жумадиловой, в этом году 11-классники будут обучаться по новому стандарту. В их программу включены дисциплины «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и дизайн», «Начальная военно-техническая подготовка». В 9, 11 классах итоговая аттестация будет проводиться в новом формате.

Параллельно с внедрением обновленного содержания большое внимание уделяется программе трехъязычия. В этом году начался новый этап трехлетней программы по внедрению полиязычного образования с включением французского и немецкого языков.

С начала реализации новой программы курсовую подготовку прошли больше 1 тысячи учителей. В результате педагоги повысили уровень владения методикой преподавания языка с 80 до 89%, средний показатель качества знаний учащихся по языковым дисциплинам повысился до 35%. В прошлом году данный показатель составлял 20%. В течение двух лет дополнительно планируется переподготовить 2 650 педагогов.