В новом учебном году в первый класс принят 352 091 ученик - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 сентября, – День знаний. Новый 2020-2021 учебный год начался для 3,3 млн казахстанских школьников, 466 тыс. студентов колледжей и более 600 тыс. студентов вузов. По требованиям санитарных врачей в условиях карантинных ограничений учиться необходимо в разных форматах в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В новом учебном году в первый класс принят 352 091 ученик, порядка 75% из них уже исполнилось 6 лет, около 11 тыс. детей, по решению родителей ставшими школьниками, шесть лет исполнится до конца календарного года.

С учетом возрастных особенностей детей и пожеланий родителей в школах начали функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов при строгом соблюдении санитарных требований. В одном классе обучаются не более 15 учеников.

В этом учебном году в начальных классах учатся более одного миллиона детей, 60% из которых по заявлениям родителей или законных представителей начали учебу в дежурных классах.

Отметим, что в стране функционируют более 7 тыс. школ, из которых почти 3 тыс. будут обучать учащихся 1-11 классов в традиционном формате. В основном, это отдаленные малокомплектные школы, в каждой из которых учатся не более 180 детей. Положительное решение было принято санитарными врачами регионов.

В дистанционном формате начали учебу около 2,6 млн учеников с использованием отечественных образовательных платформ, выбранных школами самостоятельно. На республиканских телеканалах «Балапан» и «Ел Арна» начинается трансляция телеуроков, которые будут использованы по желанию педагогов как дополнительный инструмент.

В этом году завершился полный переход к обновленному содержанию образования.

Сегодня по всей стране местные исполнительные органы приняли в эксплуатацию 32 школы, до конца года будут сданы еще 77 организаций образования. Местными исполнительными органами для организации дистанционного обучения школьникам временно выданы компьютеры и роутеры.

Следует отметить, что в новом учебном году в школах начали работу 10 258 молодых специалистов.