В новом учебном году будет продолжена работа «Летних школ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом учебном году более миллиона школьников пополнили знания по основным учебным предметам в рамках «Летней школы», передает МИА «Казинформ».

Об этом заявил президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Гани Бейсембаев на пленарной сессии Республиканской августовской конференции педагогов в Службе центральных коммуникаций.

« Национальная академия образования имени И. Алтынсарина в помощь педагогам подготовила методические разработки по организации летней школы и дополнительно организовала онлайн работу « Летней школы « . Были п одготовлен ы и загружены на YouTube канал Академии 24 онлайн-урока по 7 сложным темам основных учебных предметов (казахский язык, английский язык, математика, история Казахстана, химия, физика). На сегодняшний день общее количество просмотров превысило 25 тысяч. Также в рамках А вгустовской конференции проведено 6 семинаров по разъяснению сложных тем для 9700 учителей начальных классов « , - сказал Г. Бейсембаев на пленарной сессии августовской конференции.

Ученые Академии планируют продолжить эту работу и в новом учебном году и проводить научные исследования в этом направлении.

« Для восполнения пробелов в знаниях учащихся в постковидный период будет продолжена работа по адаптации учебного процесса в этом направлении . В частности, будет возвращена продолжительность урока 45 минут, снижена нагрузка учителей с 18 часов до 16 часов, в этом учебном году также будет организована работа «Летней школы», - сказал Гани Бейсембаев.