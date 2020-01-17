В новом терминале аэропорта Шереметьево будут информировать пассажиров на казахском языке

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В пятницу в московском международном аэропорту Шереметьево состоялось официальное открытие нового терминала «С-1», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С-1» будет обслуживать только международные рейсы. Первоначально сюда будут переведены все рейсы «Аэрофлота». Терминал способен обслуживать до 20 млн. пассажиров в год. С его открытием общая пропускная способность аэропорта составит до 80 млн. пассажиров в год. После 2024 года в Шереметьево планирует начать строительство второго этапа терминала «С-2», рассчитанного на 10 млн. человек в год.

«С-1» примыкает к терминалу внутренних линий «B», вместе они образуют Северный терминальный комплекс аэропорта. Новый терминал оснащен 84 стойками регистрации. Для владельцев биометрических паспортов предусмотрен автоматический паспортный контроль без участия человека.

В терминале имеется шестиуровневый паркинг на 2,5 тыс. машиномест. В здании также предусмотрены четыре бизнес-зала и VIP-зал, рестораны и кафе, зоны сна и отдыха, переговорные и магазины.

На церемонии открытия председатель совета директоров Международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко сообщил, что строительство терминала обошлось в около 500 млн. долларов или 32 млрд. руб.

«Мы старались построить терминал так, чтобы он соответствовал высоким стандартам обслуживания пассажиров и авиакомпаний», - сказал он.

В аэропорту Шереметьево внедрена автоматизированная система звукового информирования. Так, в четырех терминалах аэропорта (C, D, E и F) происходит вещание на русском, английском и казахском языках в зависимости от пункта назначения рейса. Кроме того, все звуковые сообщения дублируются текстом, который отображается на мониторах в аэропорту.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС