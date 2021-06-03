В новом парке «Денсаулық» в Таразе – бегом за здоровьем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ближайшей перспективе жители и гости Тараза получат в подарок новое место отдыха, обещающее стать самым популярным и востребованным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, к 30-летию Независимости Республики Казахстан в областном центре на пяти гектарах открывается парк здоровья «Денсаулық». Очищена прибрежная зона, возведены памятные стелы, обустроены спортивные площадки для бега, альпийской ходьбы, тенниса, баскетбола, футбола, стрит воркаута.

Ветераны жамбылского здравоохранения внесли свой вклад в обустройство новой зоны отдыха, высадив саженцы хвойных деревьев. Ожидается, что эта зона станет центром отдыха и оздоровления населения. Парк создается без использования бюджетных средств - на спонсорские средства и добровольные перечисления однодневного заработка медиков.

Активное участие в создании этого парка принимает руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. С корреспондентом МИА «Казинформ» главный врач региона поделился своим видением необходимости физической активности в любом возрасте, пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта.

- Асет Аскерович, откуда появилась идея создания парка здоровья?

- Медицинские работники всегда призывали и призывают сограждан вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Отдых на свежем воздухе, занятия спортом, прогулки, дыхательные упражнения - всё это должно стать главным принципом образа жизни любого человека, независимо от возраста и социального положения. А в условиях современной пандемии это еще и становится весьма актуальным.

С древних времен человек стремился в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. В таких местах человек чувствует комфорт, прилив бодрости. Еще в средневековье было замечено, что продолжительность жизни горожан меньше, чем у сельских жителей. С чем это связано? Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы, куда практически не проникает солнечный свет, создают неблагоприятные условия для жизни человека. А с развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось огромное число источников загрязнения окружающей среды.

Думаю, что никто не будет спорить, что созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на природе, ведь окружающий пейзаж способен оказывать благоприятное воздействие на наше психоэмоциональное состояние. Кстати, японцы – наиболее здоровая нация в мире, с рекордным числом долгожителей, с древних времен имеют одну очень полезную привычку – любование красотами природы. Это прививается японским детям с рождения, это для них является характерной чертой национального мировосприятия.

Любование красотами природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Особенно это важно для городских жителей. Рост численности городского населения приводит к сокращению зеленых насаждений вокруг и внутри города, возводятся высотные здания, которые устремляются ввысь и вглубь, асфальт покрывает землю, не давая дышать – всё это меняет облик планеты Земля, всё это разрушительно сказывается на здоровье населения. Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются на формировании человека и его здоровье.

В городской местности одновременно воздействуют на организм человека два, три или более вредных факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, но в совокупности приводит к серьезным проблемам здоровья. От того, в каких условиях живет человек, в какой квартире, насколько звуконепроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повседневно общается, как окружающие люди относятся друг к другу – от всего этого зависит настроение человека, его трудоспособность, активность. От этого зависит его физическое и психическое здоровье, а значит и вся его жизнь.

- И в чем Вы видите выход из этой ситуации?

- Учитывая то, что зеленые насаждения благоприятно влияют на состояние окружающей среды, необходимо зеленые массивы как можно ближе приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. Жизнь горожанина полна стрессов, суеты, а вдобавок к этому, есть еще и проблемы с экологией. Многие страдают от малоподвижного образа жизни. Создание парков может помочь частичному решению этих проблем. Ведь парки уже решают в городской среде ряд экологических проблем. Прежде всего, снижают загрязненность атмосферного воздуха. Лучше всего поглощают городской шум деревья и кустарники. Проникновению шума препятствуют открытые грунтовые пространства - газоны. Снижая шумовые эффекты, парк решает и задачу снижения запыленности и загазованности городского воздуха.

То, что необходимо в городе создавать парки культуры и отдыха для горожан, медики всегда прекрасно понимали. Основная направленность современного здравоохранения – профилактическая. Но как стимулировать людей к проведению досуга в зеленых зонах, к занятиям физкультурой и спортом в свободное от работы время? Ведь в первую очередь прогулки на воздухе способствуют повышению физической активности, сопровождаются снижением артериального давления и риска возникновения депрессии.

- Асет Аскерович, а сами Вы ведете здоровый образ жизни?

- Конечно! Здоровый образ жизни – это, можно сказать, моя жизненная позиция. Здесь позволю себе вспомнить тот период, когда я находился на посту руководителя управления здравоохранения Актюбинской области. Обсудив с медицинской общественностью региона эту проблему, мы пришли к выводу, что нужно создавать людям условия для занятий спортом, для активного отдыха на природе. Ну, и личным примером вовлекать людей в приобщение к физической активности и занятиям спортом. Эта идея актюбинских медиков тогда, в 2016 году, была активно поддержана Бердибеком Машбековичем Сапарбаевым, на ту пору акимом Актюбинской области. Городские власти выделили земельный участок в полтора гектара в новом строящемся микрорайоне. Медицинские работники не только перечислили однодневный заработок, но и, независимо от должностей, вложили свои силы в создание парка культуры и отдыха «Здоровье».

Конечно, было много проблем, сложностей, сомнений – сможем ли осилить? Но, благодаря команде единомышленников, удалось реализовать эту идею. И в 2017 году, ко Дню медицинского работника, в Актобе состоялось торжественное открытие парка «Здоровье». На территории высадили более двух тысяч деревьев и кустарников, создали игровые площадки для детей разного возраста. Примечательно, что значительное количество деревьев в парке «Здоровье» еще в начале строительства было посажено заслуженными людьми, корифеями отечественной медицины и гостями города из ближнего и дальнего зарубежья. Ведь на тот момент в Актобе проходил Международный форум работников здравоохранения.

- В чем отличие парка «Здоровье» от обычных классических парков?

- Уникальность подобного парка культуры и отдыха в его неповторимом архитектурном и дизайнерском решении, основанном на тематике парка. Произведениями искусства можно считать размещенные в парке скамьи, оригинальные беседки для отдыха. В этом парке стало возможным не только прогуляться, посидеть на скамейке, но стало возможным заниматься физической культурой - обустроены спортплощадки, установлены турники, брусья и прочие спортивные снаряды. В парке были оборудованы велотрасса, пешеходная дорожка, лабиринт, сформированный из кустарниковых растений, амфитеатр для проведения праздников, установлены воркаут-площадки, стадион для игры в футбол, установлены столы для настольного тенниса, беговые дорожки. В темное время суток в парке было обеспечено яркое освещение за счет оригинальной дизайнерской подсветки.

- Для кого, прежде всего, медицинские работники создали такую зону отдыха?

- В первую очередь, для семей с детьми. И, конечно, для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни, для лиц пожилого возраста. Здесь впервые в городе был дан старт развитию популярной нынче в мире скандинавской ходьбы. Теперь население близлежащих территорий Актобе в любое время года имеют возможность поддержать свое здоровье физической активностью. Первым посетителям парка, кто пожелал заняться этим видом спорта, медицинские работники преподнесли в дар палки для занятий скандинавской ходьбой. В последующем еженедельно на безвозмездной основе для всех желающих проводились также и занятия по йоге.

Стали традиционными спортивные мероприятия и массовые занятия физической культурой под руководством опытных специалистов по лечебной физкультуре, проводились шахматные турниры, проекты по формированию у граждан потребности к здоровому образу жизни, акции по различным аспектам медицины, организовывались «уголки здоровья», консультативные приемы специалистов и многое другое. Но на этом актюбинские медицинские работники не остановились…

Не на словах зная прямое влияние болезней системы кровообращения на продолжительность жизни, инвалидизацию и смертность, актюбинские медицинские работники в 2018 году в «Парке здоровья» установили Стелу «Ваше здоровье - в ваших руках», где было изображено, как сердце человека находится в бережных руках. Основной целью этого скульптурного изображения было привлечь внимание населения к проблеме болезней сердца, призвать к активной физической активности, здоровому образу жизни, приобщению к спорту.

Был такой интересный момент, который даже стал мировым рекордом и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В парке культуры и отдыха «Здоровье» города Актобе 3 июля 2018 года медицинская общественность области провела акцию по измерению артериального давления в единицу времени среди населения. В этом историческом мероприятии принял участие аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, сотрудники акимата.

Инициатива медицинских работников по созданию оздоровительных уголков была продолжена предприятиями города Актобе.

- …А сегодня Вы продолжаете свою идею парка здоровья в нашем древнем Таразе?

- Да, в Жамбылской области к 30-летию Независимости Республики Казахстан проводится акция «Таразға-тарту» по благоустройству областного центра силами районных акиматов и различных структур. Инициатива строительства парка культуры и отдыха «Денсаулық» в Таразе была одобрена акимом области Бердибеком Сапарбаевым, выделен участок в пять гектаров в жилом массиве «Карасу», в прибрежной зоне водного канала.

В таразском парке культуры и отдыха «Денсаулық» также создаются все условия для комфортного отдыха горожан, для активных занятий спортом. На средства медицинских работников государственных организаций и силами самих медиков построено поле для мини-футбола. Работа по расчистке территории и установке оборудования проходила в сложных условиях. Установлена 6-метровая стела «Ваше здоровье – в ваших руках», символизирующая призыв к жителям поддерживать свое здоровье, занимаясь пешими прогулками, бегом, спортивными играми, активным досугом, наслаждаться свежим воздухом. В парке высажено более тысячи саженцев ив, хвойных, берез, кустарников, роз, разбиты газоны, установлен фонтан. Всё это создано для поддержания в гармонии эмоционального и физического состояния граждан.

- В этом парке установлена еще одна стела…

- Да, это стела памяти «Светя другим - сгораю сам». В течение полутора лет пандемия COVID-19 внесла свои жесткие коррективы в мирную жизнь всей планеты. И первыми на передовой борьбы с новой коварной инфекцией COVID-19 стали герои нашего времени – люди в белых халатах. К сожалению, в этой борьбе медицинское сообщество области потеряло своих коллег, выполнявших профессиональный долг на боевом посту. Это не должно быть забыто, это должно остаться в памяти народа на века. По нашей инициативе в парке культуры и отдыха «Денсаулық» установлена стела памяти «Светя другим - сгораю сам» - медицинским работникам, павшим в борьбе с COVID-19.

Хочу подчеркнуть, что, благодаря медицинским организациям и спонсорской помощи, а также пониманию и активной поддержке акима области Бердибека Сапарбаева, актюбинцы и таразцы получили дополнительные зоны отдыха - парки культуры и отдыха «Денсаулық». Судя по многочисленным отзывам, новой оздоровительной зоной, так необходимой для поддержания здоровья, жители очень довольны и благодарны всем, кто принял участие в создании замечательного парка культуры и отдыха «Денсаулық». Уверен, что в ближайшее время этот парк станет одним из популярных мест отдыха для всех жителей, достопримечательностью для гостей древнего Тараза.

- Спасибо за беседу!