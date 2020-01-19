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В новом образе: Димаш Кудайберген выступит на знаменитом фестивале джаза в Токио

19 Января 2020 05:55
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В новом образе: Димаш Кудайберген выступит на знаменитом фестивале джаза в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген порадует многомиллионную армию поклонников джазовой композицией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Tokyo Jazz Festival.

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19-ый Tokyo Jazz Festival пройдет 22-24 мая в столице Японии. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей Страны восходящего солнца, который берет свои истоки в 2002 году. Он известен приглашением поистине выдающихся артистов джаза.

В этом году организаторы музыкального действа ожидают 90 тысяч зрителей. И, возможно, немалая заслуга в этом будет принадлежать гостю из Казахстана. Об этом более чем красноречиво говорят комментарии к афише предстоящего фестиваля на странице Tokyo Jazz Festival в Facebook.

«Джазовый фестиваль с Димашем в прекрасном Токио, он будет просто великолепен», «Не могу дождаться, чтобы увидеть Димаша в прекрасном Токио», «Мне очень интересно, какую песню исполнит Димаш. Он превосходный певец, не только в классической и поп-музыке, но и в джазовом вокале», - оставили восторженные отзывы поклонники артиста из разных стран мира.

И поскольку джаз, как никакой другой музыкальный жанр, предоставляет невероятную свободу интерпретации, думается, что выступление Димаша Кудайбергена станет более чем фееричным.

Стоит отметить, что Димашу предстоит выступить на одной сцене с легендами джаза. Это Херберт Джеффри Хэнкок - американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века, а также один из ведущих саксофонистов современного джаза, номинант на премию Грэмми Джошуа Редман (США).


Фото://www.facebook.com/tokyojazzfestival/


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Ключевые слова: Культура, Япония, Димаш Кудайберген,
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Багдат Хасенова

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