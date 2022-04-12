В новом оборудовании нуждаются казахстанские инсультные центры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно функционирования инсультных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оказание медицинской помощи пациентам с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения (далее - ОНМК) или инсульт осуществляется согласно стандарту организации оказания неврологической помощи в РК. Критериями для открытия ИЦ являются численность населения, территориальная принадлежность (расстояние), а также возможность соблюдения «терапевтического окна» (интервал времени, наиболее благоприятный для проведения тромболизиса). В целях внедрения интегрированной модели оказания медицинской помощи при инфаркте и инсульте с 2016 года министерством проводится активная работа по совершенствованию медицинской помощи при болезнях системы кровообращения (БСК), в том числе при инсульте», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

По его словам, разработаны дорожные карты, организован Координационный совет по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи по пяти приоритетным направлениям (инфаркт, инсульт, травмы, онкологические заболевания, а также родовспоможение и детство) (далее – КС), которые являются лидирующими среди причин общей смертности.

«Внесены изменения и дополнения в стандарт оказания неврологической помощи в части оказания медицинской помощи при инсульте по принципу регионализации в зависимости от сложности оказываемой медицинской технологии, что предполагает разработку и внедрение прозрачных и рациональных механизмов маршрутизации движения пациентов с целью повышения качества услуг, снижения времени ожидания, исключения назначения необоснованных методов диагностики и лечения. Проведен анализ оснащения ИЦ медицинским оборудованием, кадрового потенциала», - отметил замминистра.

По результатам проведенного анализа, появилась необходимость ремонта, замены с закупом нового медицинского оборудования.

«В этой связи, ежегодно при формировании закупа медицинского оборудования из республиканского бюджета в приоритете имеет место оснащение медицинских организаций КТ, МРТ, ангиографами, маммографами и др. В настоящее время в ИЦ республики установлено 79 аппаратов компьютерной томографии, 31 аппарат магниторезонансной томографии, 36 ангиографических установок», - добавил Е. Тугжанов.