В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей

1 Января 2023, 16:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 240 малышей, 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей, и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.