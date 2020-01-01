В новогоднюю ночь в Алматы родились 25 детей
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь в городе Алматы родились 25 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня вице-министр здравоохранения Лязат Актаева совместно с и.о. руководителя управления общественного здоровья Алматы Тлеуханом Абилдаевым посетили все родильные дома мегаполиса, где вручили счастливым мамам и новорожденным алматинцам подарки от имени министра здравоохранения РК.
15 мальчиков и 10 девочек появились на свет в Алматы в новогоднюю ночь.
Первым стал мальчик по имени Даир, родившийся в 00:05 часов. Роды прошли без осложнений.
Лязат Актаева поздравила счастливых родителей с их главным праздником в семье.
«Рождение ребенка – это, безусловно, чудо для каждой семьи. Пусть это долгожданное событие озарит ваш дом светом и теплом, принесет счастье и уверенность в завтрашнем дне. Хотелось бы пожелать мамам и деткам здоровья, а главам семейств - сил и мудрости, а новым жителям — крепкого здоровья, светлого будущего на большом жизненном пути», - отметила она.
В целом, в 2019 году в мегаполисе родились более 45 тыс. детей, из них 490 двоен и 11 троен.
С 2020 года внедрено обязательное социальное медицинское страхование, в рамках которого дети всю необходимую медицинскую помощь будут получать бесплатно.
Также в рамках рабочей поездки медики посетили пострадавших в авиакатастрофе под Алматы, в том числе детей, которым тоже были вручены новогодние презенты.
Кроме того, вице-министр ознакомилась с тем, как работают с внедрением страхования медицинские информационные системы в рамках ОСМС и ГОБМП.
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