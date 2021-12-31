В новогоднюю ночь «Хабар» покажет спецвыпуск шоу «Маска»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь телеканал «Хабар» представит специальный праздничный выпуск популярного музыкального шоу «Маска», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Новогодний концерт начнется 31 декабря в 21.30 по времени Нур-Султана и продолжится сразу после поздравления Президента страны.

«В праздничном выпуске телезрителей «Хабара» ждут незабываемые номера любимых героев первого сезона шоу «Маска», а также 14 абсолютно новых участников. Их костюмы были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска», - ссобщили на канале.

«Шоу «Маска», которое стартовало в марте, очень полюбилось нашим зрителям. Это совершенно новый, интересный формат. Поэтому мы решили продолжить историю и подарить казахстанцам в новогоднюю ночь специальное праздничное шоу. Надеемся, что нам удастся порадовать наших зрителей. В новогодней «Маске» очень много сюрпризов и загадок. На телеканале «Хабар» в новогоднюю ночь мы соберем самых ярких звезд и исполним полюбившиеся хиты», - сказала директор канала «Хабар» Динара Бисембина.

Перед зрителями предстанет и жюри проекта - Жанар Айжанова, Ерке Есмахан, Азамат Сатыбалды, Ляйля Султанкызы и Марат Оралгазин. А еще в разоблачении масок судьям будут помогать независимые эксперты – участники предыдущей программы.

«Шоу «Маска» создало некий стиль для артистов и комиков. Мы не певцы. Но, тем не менее, мы старались экспериментировать и открылись перед зрителями с другой стороны. Я думаю, что эта идея сбылась на все 100 процентов. Я желаю удачи всем участникам», - прокомментировал шоумен Нурболхан Шарапов.

Одним из сюрпризов будет выступление Ерке Есмахан и Amre, которые исполнят дуэтом новую песню.



