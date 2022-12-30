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В новогоднюю ночь для карагандинцев пройдет праздничная программа в Центральном парке

30 Декабря 2022, 21:40
В новогоднюю ночь для карагандинцев пройдет праздничная программа в Центральном парке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Традиционные хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой можно поводить в новогоднюю ночь в Центральном парке Караганды. Для жителей города подготовлена концертная программа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полуторачасовое праздничное действо начнется 1 января в 01:00 на главной сцене парка. Выступят творческие коллективы из ДК Майкудука. Прозвучат популярные новогодние песни, подпевать которым смогут все желающие. В 02:00 небо раскрасит яркий фейерверк.

С вечера 31 декабря и до утра будет работать линейный каток, где установлена красавица елка. 1 января каток откроется в 13:00.

Детвору с «ватрушками» ждут на бесплатных деревянных горках.

Красиво украшенные аллеи располагают к прогулкам. Тут и Дед Мороз, и пингвины с белыми медведями, и сказочный городок рядом с фотозоной Qaragandy, и изящная балерина из ярких гирлянд. На деревьях вместо листьев развешаны светящиеся снежинки. В новогодние сани запряжены сказочные олени. Фото на удачу можно сделать с символом наступающего года – Зайцем в национальном костюме.

Кроме Центрального парка, 1 января новогодние концерты с участием самодеятельных коллективов пройдут на площадках ДК Нового Майкудука, ДК «Молодежный» и ДК Железнодорожников. Начало в 01:00.


Фото акимата города Караганда
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