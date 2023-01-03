В новогодние праздники жители Китая совершили 52,7 млн внутренних туристических поездок

3 Января 2023, 17:42

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - В период трехдневных каникул по случаю Нового года в Китае было совершено около 52,7 млн внутренних поездок, что на 0,44 % больше по сравнению с прошлым годом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, доходы туристической отрасли за указанный период составили более 26,5 млрд юаней (около 3,8 млрд долларов США). Это на 4 проц больше суммы, вырученной за аналогичный период прошлого года.

Культурный и туристический рынок Китая функционировал стабильно и упорядоченно во время каникул, завершившихся 2 января.

В период праздников особым спросом среди путешественников пользовались туры на короткие расстояния, при этом молодежь, как и прежде, отдавала предпочтение снежно-ледовым развлечениям, кемпингу и ролевым играм, отметили в министерстве.

Данные также свидетельствуют об устойчивом восстановлении внутреннего туризма на средние и дальние расстояния, добавили в ведомстве. В частности, некоторые туристические онлайн-агентства сообщили о заметном увеличении количества бронирований туров на праздничные даты с выездом в другие провинции или пересечением границы.

Фото: Синьхуа