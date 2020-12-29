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В новогодние праздники международные авиарейсы из Казахстана будут летать в 12 стран мира

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Декабря 2020, 09:27
В новогодние праздники международные авиарейсы из Казахстана будут летать в 12 стран мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщает о расписании авиаполетов на новогодние праздники в период с 30 декабря по 5 января. Международные авиарейсы будут летать в 12 стран по 19 маршрутам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИИР РК.

«Международные авиарейсы будут летать в 12 стран по 19 маршрутам. Всего будет совершено 54 рейса: в Объединенные Арабские Эмираты - 16, Турцию - 10, Узбекистан – 6, Беларусь и Германию – по 4 рейса, на Мальдивы – 3, в Южную Корею, Нидерланды, Египет, РФ и Кыргызстан – по 2 рейса, в Украину – 1», - говорится в сообщении ведомства.

Уточнить время и даты вылета рейсов можно на сайтах авиакомпаний и аэропортов.


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