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    21:53, 26 Январь 2021 | GMT +6

    В новое здание переехал  один из ЦОНов ВКО

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    УРДЖАР. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане с сегодняшнего дня оформить документы и получить все необходимые справки жители Урджарского района могут в новом Центре обслуживания населения (ЦОН), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    По словам директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области Азамата Есембулова, в новом здании созданы все условия для качественного оказания госуслуг.

    «Центр обслуживания населения сменил здание, чтобы решить проблему с теснотой в помещении. Для удобства населения новое здание расположено в центре Урджара. Также в новом ЦОНе созданы все условия для услугополучателей с ограниченными возможностями», - сообщил А. Есембулов.

    Кроме того, в новом ЦОНе увеличили количество рабочих окон для приема документов.

    Напоминаем что, все ЦОНы по области работают в штатном режиме. В условиях пандемии коронавируса приняты дополнительные защитные меры: установлены санитайзеры, нанесена разметка и т.д.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Общество
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