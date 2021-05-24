Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

В Норвегии разрабатывают датчик для работы на Луне

Автор:  
Ильяс Омаров
24 Мая 2021, 21:55
В Норвегии разрабатывают датчик для работы на Луне

ТРОНХЕЙМ. КАЗИНФОРМ - Исследователи крупнейшего европейского независимого Центра по прикладным исследованиям, технологиям и инновациям в норвежском городе Тронхейме (Sintef) совместно австралийским Университетом Вуллонгонга разработали микросенсор, который может измерять влияние излучения на тела космонавтов, отправляющихся на околоземную орбиту, в том числе и на Луну. Прибор позволяет измерять радиацию и ее влияние на космонавтов во время космических путешествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sintef.

«Сенсор, произведенный из силикона, заключен в биологический материал, имитирующий человеческую ткань», - отметила исследователь Анджела Кок, которая вместе с коллегой по исследованию Марко Поволи из Sintef MiNaLab разработала технологию измерения сенсора.

Это означает, что датчик будет воспринимать лучи так же, как и клетки. По ее словам, с помощью определенных алгоритмов можно рассчитать точный ущерб, который радиация наносит организму на всем протяжении вплоть до клеточного уровня.

Изначально в Sintef разработали датчик для лечения рака протонным пучком до того, как им заинтересовалось Европейское космическое агентство. Исследователи планируют разработать прототип и испытать его в радиационных лабораториях.

В настоящее время космонавты используют дозиметры для измерения радиации, которое пока не позволяет измерить повреждение клеток. По данным НАСА, космонавт может подвергнуться воздействию радиации от 50 до 2 тысяч миллизиверт (мЗв) во время шестимесячной космической экспедиции.

photo

photo

photo


Наука   Безопасность   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова