В ночных игротеках столицы выявляют несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ювенальной полиции Нур-Султана, в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, постоянно проводятся рейдовые мероприятия на территории обслуживающих районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

За выходные дни полицейскими ювенальной службы за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения взрослого были привлечены 53 законных представителя. За нарушение тишины в ночное время также доставлены 3 несовершеннолетних.

За нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат привлечению к ответственности не только родители, но и собственники таких заведений.

Так, минувшую субботу в трех компьютерных клубах города выявлены подростки в возрасте 17 лет. Выяснялось, что они отпрашивались у родителей под предлогом сходить к другу в гости, прогуляться по вечерней столице, уходили из дома и шли осознанно в игротеки.

Так, в 00:05 часов инспекторами по делам несовершеннолетних района «Сарыарка» Нур-Султана, в ходе локально-рейдовых отработок выявлен 17-летний студент колледжа в компьютерном клубе «Enjoy», расположенным по улице Косшыгулулы. В отношении матери составлен административный протокол. Кроме юноши в клубе находились и взрослые люди, игнорируя санитарные требования и не думая о последствиях, подвергая опасности своих близких.

Собственники развлекательного заведения привлечены к ответственности по статье 132 КРКобАП, с наложением штрафа. Кроме того, в отношении них собран материал и направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности за нарушения карантина.

Департамент полиции напоминает, что несовершеннолетним запрещено нахождение в ночное время в развлекательных заведениях с 22:00 до 6:00, а вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 до 6:00. Согласно требованиям постановления главного санитарного врача и вовсе запрещено функционирование компьютерных и игровых клубов. В случае нарушения будут приняты меры административного характера.











