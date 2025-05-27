В ночной клуб в Стамбуле бросили гранату: есть пострадавшие

По сообщениям правоохранительных органов, неизвестные лица бросили ручную гранату в здание заведения, где в тот момент находились посетители.

В результате взрыва пострадали семь человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы, где им до сих пор оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия немедленно прибыли силы полиции, спецподразделения и бригады скорой помощи. Район все еще оцеплен, проводится расследование. Следственные органы и сотрудники службы безопасности изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей инцидента.

Мотивы нападения пока неизвестны. Представители властей не исключают ни террористический след, ни криминальные разборки. Власти пообещали обнародовать подробности после завершения первичного расследования.

Жители города выражают обеспокоенность ростом насилия в мегаполисе и призывают к усилению мер безопасности, особенно в общественных местах и развлекательных заведениях.

Как известно, в прошлом году при возгорании в ночном клубе Стамбула погибло большое количество людей. Тогда сильный пожар унес жизни 29-ти человек.