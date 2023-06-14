АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ночь со среды на четверг в Атырау отключат водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, коммунальное государственное предприятие «Атырау обласы су арнасы» уведомило об отключении холодного водоснабжения на всей территории областного центра. Воду отключат 14 июня с 24:00 до 07:00 часов утра.

«Причина превращения подачи воды - сезонное хлорирование водоочистных сооружений и распределительных сетей города. Просим жителей отнестись с пониманием», - говорится в сообщении КГП «Атырау обласы су арнасы».