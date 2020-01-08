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В ночь на 11 января произойдет лунное затмение

8 Января 2020 19:58
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В ночь на 11 января произойдет лунное затмение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первое лунное затмение 2020 года произойдет в ночь с 10 на 11 января, согласно астрономическому календарю года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Затмение луны будет полутеневым с максимальной фазой 0,89. В земную полутень погрузится южная часть лунного диска, которая не изобилует морями, поэтому потемнение будет незначительным, отмечают астрономы.

Первое касание Луны земной полутени произойдет в 20:07 мск, максимальная фаза затмения наступит в 22:11 мск., и в 00:12 Луна полностью выйдет из земной полутени, сообщается на сайте журнала «Все о космосе».

Затмение будет видно на всей территории России, в Украине, Беларуси, Молдавии, Прибалтике, на Кавказе и в странах Средней Азии.

Всего же в течение 2020 года, в соответствии с астрономическим календарем наступившего года, ожидаются 2 солнечных и 4 лунных затмения. Крупнейшими астрономическими событиями 2020 года будут полное и кольцеобразное солнечные затмения.


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Ключевые слова: Наука,
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Автор:

Сара Кабикызы

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