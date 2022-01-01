В ночь на 1 января в Казахстане родились свыше 300 детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 января 2022 года в Казахстане с 00.00 часов до 08.00 часов родились 305 младенцев, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 01.01.2022г в Казахстане с 00.00 часов до 08.00 часов родились 305 младенцев, из них: 142 девочки и 163 мальчика.

Из них наибольшее количество родилось в Туркестанской области - 59 родилось младенцев, из них 28 мальчиков и 31 девочка.

Как сообщалось ранее, в столице родилось 16 младенцев, из них 10 мальчиков, 6 девочек.