В нижнем белье прятал наркотики сбытчик в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности на одной из улиц Усть-Каменогорска задержали закладчика психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний мужчина, который с целью легкой наживы занимался сбытом психотропных веществ беcконтактным способом, то есть распространял психотропные вещества путем «закладок» на территории города. При проведении личного обыска в нижнем белье у задержанного обнаружен 41 сверток, обмотанный изолентой синего цвета, внутри которых находились 41 полимерный зип-пакет», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Изъятое вещество «α-пирролидиновалерофенон» согласно заключению эксперта является психотропным. Вес более 23 граммов. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Установлено, что мужчина приехал в областной центр из Павлодара для налаживания канала распространения синтетики и проживал в съемной квартире. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 пунктам 1, 3, 5 УК РК.