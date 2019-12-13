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В НИШ Шымкента прошло праздничное мероприятие «Ұлы дала мұрагерлері»

13 Декабря 2019 23:48
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В НИШ Шымкента прошло праздничное мероприятие «Ұлы дала мұрагерлері»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев интеллектуальной школе Шымкента химико-биологического направления прошло праздничное мероприятие «Ұлы дала мұрагерлері» («Наследники Великой степи»). Сценическая постановка была посвящена 28-летию независимости РК, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вечер открылся исполнением оркестром кюя Секена Турысбека «Көңіл толқыны». В постановке был показан период становления государственности казахов, начиная с эпохи саков до наших дней. Вначале было продемонстрировано видео о саках, вниманию зрителей был представлен танец Алтын адам. Затем было рассказано о мосте, соединившем восточные и западные границы Великой степи протяженностью 12 тысяч километров - Великий Шелковый путь. Артисты показали, как торговые пути проложили экономические и культурные маршруты на степных просторах. На совете султанов шла речь о батырах Великой Степи, копьем и мечом защищавших родную землю. Не оставили без внимания постановщики и трудные годы массового голода. Сценическое воплощение получили и радость великой победы в ВОВ, а также декабрьские события в Алматы, ставшие прологом к нашей независимости.

Два часа длилась постановка. Зрители увидели и заново пережили все этапы нашей независимости. В том числе и такие волнительные моменты, как присяга Елбасы, принятие Конституции, старт валюты Казахстана, начало строительства новой столицы. В завершение вечера молодежь исполнила патриотическую песню «Мекенім – Қазақстан».

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Образование, Шымкент,
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