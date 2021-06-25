В НИШ подвели итоги республиканского конкурса для журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги республиканского конкурса для журналистов «Образование в новой реальности», организованного автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФМН НИШ г. Шымкент.

Материалы по образовательной тематике представили более 110 корреспондентов республиканских и региональных СМИ, а также фрилансеры. Всего на почту конкурса поступило более 500 материалов самых разных жанров на казахском и русском языках.

Телеканалы, газеты, Интернет-порталы, радиокомпании отражают все многообразие медийного пространства страны: Хабар 24, КТК, Qazaqstan, 31 канал, Хабар, Egemen Qazaqstan, Время, Forbes, Казахстанская правда, Караван, Бiлiмдi ел – Образованная страна, Экспресс К, Казинформ и другие востребованные СМИ. Большое количество работ представили журналисты самых популярных региональных редакций.

Работы оценивало авторитетное жюри, которое возглавила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. В состав конкурсной комиссии также вошли: советник Президента Республики Казахстан Бауыржан Омаров, председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали, главный редактор журнала «Пресс-служба» (Российская Федерация) Тимур Асланов, а также руководитель пресс-службы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Мира Алипинова.

На торжественную церемонию подведения итогов и награждения победителей журналистов пригласил раритетный звонок. Это бронзовый колокольчик, которым был первый звонок в первой Интеллектуальной школе в столице. Для тех конкурсантов, которые не могли присутствовать на церемонии лично, была организована прямая трансляция на Youtube-канале NIS.

«Цель конкурса – информационная поддержка казахстанской школы в новой реальности», – поздравила журналистов председатель правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

Вице-министр информации и общественного развития Кемельбек Ойшыбаев, подчеркнул, что в период пандемии возросла ответственность журналистов, которые работают в образовании и здравоохранении.

Как коллеги коллег поздравили конкурсантов и вручили награды советник Президента Республики Казахстан Бауыржан Омаров и председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали,

Победителями республиканского конкурса для журналистов «Образование в новой реальности» названы:

Батырхан Тогайбаев, бизнес-аналитик делового журнала Forbes

За аналитические обзоры по проблемам образования

Онгарбек Куралов, ведущий редактор радио «Шалкар»

За программы, посвященные проблемам языка в современных СМИ

Акмарал Майкозова, собственный корреспондент республиканской газеты «Время» по Актюбинской области

За лучший заголовок (Как тебе такое, Илон Маск?)

Риза Молдашева, главный редактор городской газеты «Семей таны»

За создание тематической полосы «Ұстаз таңы»

Думан Анаш, заместитель редактора республиканской газеты «Егемен Казакстан»

За серию материалов об образовании в новой реальности

Любовь Доброта, собственный корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области

За очерк, посвященный инклюзивному образованию

Гулбагда Кайраткызы, корреспондент столичного бюро телеканала КТК

За критические репортажи о проблемах дистанционного образования

Алибек Байшуленов, корреспондент областной газеты «Кызылординские вести»

За серию прямых включений телеканала «Хабара» с девятых Наурызовских встреч «Космос. Наука. Интеллект» в городе Кызылорда

Гульбакша Акажанова, шеф-редактор областного телеканала «Сарыарка»

За специальный репортаж, посвященный теме инклюзивного образования

Анна Шолгина, корреспондент отдела новостей телеканала Хабар 24 за специальный репортаж об интеллектуальной миграции.

Лауреатами конкурса признаны:

Мирлан Алтынбек, корреспондент телеканала Хабар 24

Эльвира Бокенбаева, корреспондент республиканской газеты «Егемен Казакстан»

Асель Муканова, старший корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда» г. Нур-Султан

Светлана Офицерова, редактор образовательной газеты «Учительская плюс»,

Сания Байтарова, редактор телеканала Жетысу г. Талдыкорган

Галина и Виктор Вологодские, корреспонденты республиканских газет «Караван» и «Казахстанская правда»

Талгат Адилов, собственный корреспондент телеканала Хабар 24 по Мангистауской области

Жания Абдибек, корреспондент бизнес-канала «Атамекен»

Гульжан Раманкулова, корреспондент агентства BAQ.KZ

Әлішер Өмірзақ, корреспондент телеканала «Астана»

Назван победитель в специальной номинации «Шамшырак», посвященной 180-летию великого казахского ученого и педагога Ибрая Алтынсарина. Лучшим признан социальный проект главного редактора республиканской газеты «Билимды ел – Образованная страна» Ляззат Туркестановой «Моему учителю с любовью».

Ученики Интеллектуальных школ подготовили для журналистов праздничный концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы NIS: танцевальные ансамбли Уральской и Актюбинской школ, домбровый оркестр столичной школы физико-математического направления и юные вокалисты из Усть-Каменогорска.

Следующий конкурс для журналистов в NIS планируют в год 15-летия системы – в 2023-ем.