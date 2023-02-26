В Нигерии проходят президентские и парламентские выборы
После двух сроков, отмеченных взрывом преступности и бедности, 80-летний действующий глава государства Мухаммаду Бухари покидает свой пост, как того требует Конституция.
Фаворитов предвыборной гонки несколько: 70-летний Бола Тинубу – кандидат от правящей партии Всепрогрессивный конгресс. Бывшего губернатора (1999-2007 гг.) прозвали «крестным отцом» за его политическое влияние. Мусульманин из племени йоруба убежден, что только он может вернуть порядок в Нигерию.
От него не отстает 76-летний бывший вице-президент Атику Абубакар, представитель оппозиционной Народно-демократической партии (находился у власти с 1999 по 2015 годы). Мусульманин с севера, он баллотируется на пост президента в шестой раз.
Еще один серьезный соперник – 61-летний Питер Оби, он христианин, бывший губернатор Анамбры, которого поддерживает небольшая Лейбористская партия и который очень популярен среди молодежи (60 % населения Нигерии моложе 25 лет).
Религия кандидата крайне важна в стране, где преимущественно мусульманский север и христианский юг, там проживает более 250 этнических групп.
В первые часы о серьезных инцидентах не сообщалось, при этом журналисты AFP на местах отметили, что в Лагосе на юго-западе или в Кано на севере начало голосования значительно задержалось из-за неготовности оборудования.