В Нигерии проходят президентские и парламентские выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Нигерии открылись 176 тысяч избирательных участков: 87 миллионов внесенных в списки граждан этой самой густонаселенной страны Африки выбирают президента из 18 кандидатов, а также депутатов и сенаторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

После двух сроков, отмеченных взрывом преступности и бедности, 80-летний действующий глава государства Мухаммаду Бухари покидает свой пост, как того требует Конституция.

Фаворитов предвыборной гонки несколько: 70-летний Бола Тинубу – кандидат от правящей партии Всепрогрессивный конгресс. Бывшего губернатора (1999-2007 гг.) прозвали «крестным отцом» за его политическое влияние. Мусульманин из племени йоруба убежден, что только он может вернуть порядок в Нигерию.

От него не отстает 76-летний бывший вице-президент Атику Абубакар, представитель оппозиционной Народно-демократической партии (находился у власти с 1999 по 2015 годы). Мусульманин с севера, он баллотируется на пост президента в шестой раз.

Еще один серьезный соперник – 61-летний Питер Оби, он христианин, бывший губернатор Анамбры, которого поддерживает небольшая Лейбористская партия и который очень популярен среди молодежи (60 % населения Нигерии моложе 25 лет).

Религия кандидата крайне важна в стране, где преимущественно мусульманский север и христианский юг, там проживает более 250 этнических групп.

В первые часы о серьезных инцидентах не сообщалось, при этом журналисты AFP на местах отметили, что в Лагосе на юго-западе или в Кано на севере начало голосования значительно задержалось из-за неготовности оборудования.