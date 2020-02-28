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В Нигерии и Израиле подтверждены случаи заражения коронавирусом

28 Февраля 2020 11:53
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В Нигерии и Израиле подтверждены случаи заражения коронавирусом

ЛАГОС - ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В четверг Федеральное министерство здравоохранения Нигерии заявило в Twitter о первом подтверждённом случае заражения коронавирусом в стране, в штате Лагос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

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Вирус выявлен у гражданина Италии, который работает в Нигерии. Он вернулся из Милана 25 февраля. В настоящее время пациент находится в больнице Лагоса. Нигерия стала первой страной в Африке, где зарегистрирован случай заболевания коронавирусной инфекции.

Также вирус подтверждён у гражданина Израиля, вернувшегося в воскресенье из Италии, пишет Jerusalem Post. Пациент помещен на карантин с жалобами на высокую температуру, сообщило Министерство здравоохранения страны. Все те, кто контактировал с этим человеком, находятся на карантине у себя дома.

Мужчина прилетел рейсом 382 авиакомпании El Al из Италии в Израиль в воскресенье.

Ранее на территории Израиля были выявлены два случая инфицирования коронавирусом, в которых вирус был диагностирован у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Министр внутренних дел страны Арье Дери высказался в четверг о намерении подписать официальный документ, запрещающий въезд итальянским туристам в Израиль из-за опасений распространения инфекции. Уже в четверг нескольким иностранным туристам из Италии было отказано во въезде в страну. 25 туристов (включая 19 итальянцев) остались на борту самолета, прилетевшего из Бергамо, из-за запрета.

В среду минздрав также предупредил о том, что все граждане Израиля, возвращающиеся из Италии, должны находиться на карантине у себя дома в течение 14 дней.

Напомним, что вирус унес жизни 17 человек в Италии, число инфицированных достигло 650.



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