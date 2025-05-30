В Нидерландах в детских конфетах обнаружили каннабис
Управление по безопасности пищевых продуктов Нидерландов распространило сообщение, что конфеты «Haribo cola» в килограммовой упаковке возможно содержат каннабис, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Нидерландские СМИ пишут, что многие потребители эти сладостей позже жалуются на головокружение после их употребления. Власти проводят расследование причин расстройства здоровья в тесном сотрудничестве с «Haribo».
По данным информационного агентства ANP и телевизионного новостного шоу Hart van Nederland, в конфетах были обнаружены следы каннабиса. Также неясно, сколько человек заболело, но управление по безопасности пищевых продуктов сообщило, что речь идет по меньшей мере о трех пакетах сладостей.
Полиция в настоящее время расследует, как каннабис мог оказаться в пакетах.
В свою очередь, компания «Haribo» просит всех, у кого есть килограммовые упаковки «Happy Cola F! ZZ» со сроком годности до января 2026 года и кодом продукта L341-4002307906, вернуть их компании для получения возмещения.
Пакеты других размеров и веса не пострадали. В четверг днем NVWA подтвердило изданию Dutch News, что пакеты были подлинными продуктами Haribo.
«Съедобные» продукты из каннабиса, часто замаскированные под обычные сладости, пользуются популярностью в Интернете, и истории о том, что дети заболевают после их употребления, — обычное дело.
В 2023 году шестеро детей заболели, играя на улице в Гааге, после того как съели сладости, содержащие ТГК, один из активных ингредиентов каннабиса. Существует разновидность фруктовой жевательной резинки с ТГК, которая очень похожа на популярные жевательные мишки Haribo.
В апреле текущего года в Мажилисе рассматривали законопроект, направленный на легализацию культивирования в РК технического каннабиса в промышленных целях.