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    03:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Нидерландах в детских конфетах обнаружили каннабис

    Управление по безопасности пищевых продуктов Нидерландов распространило сообщение, что конфеты «Haribo cola» в килограммовой упаковке возможно содержат каннабис, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    «Haribo cola»
    Фото: cariboucandy.co.uk

    Нидерландские СМИ пишут, что многие потребители эти сладостей позже жалуются на головокружение после их употребления. Власти проводят расследование причин расстройства здоровья в тесном сотрудничестве с «Haribo».

    По данным информационного агентства ANP и телевизионного новостного шоу Hart van Nederland, в конфетах были обнаружены следы каннабиса. Также неясно, сколько человек заболело, но управление по безопасности пищевых продуктов сообщило, что речь идет по меньшей мере о трех пакетах сладостей.

    Полиция в настоящее время расследует, как каннабис мог оказаться в пакетах.

    В свою очередь, компания «Haribo» просит всех, у кого есть килограммовые упаковки «Happy Cola F! ZZ» со сроком годности до января 2026 года и кодом продукта L341-4002307906, вернуть их компании для получения возмещения.

    Пакеты других размеров и веса не пострадали. В четверг днем NVWA подтвердило изданию Dutch News, что пакеты были подлинными продуктами Haribo.

    «Съедобные» продукты из каннабиса, часто замаскированные под обычные сладости, пользуются популярностью в Интернете, и истории о том, что дети заболевают после их употребления, — обычное дело.

    В 2023 году шестеро детей заболели, играя на улице в Гааге, после того как съели сладости, содержащие ТГК, один из активных ингредиентов каннабиса. Существует разновидность фруктовой жевательной резинки с ТГК, которая очень похожа на популярные жевательные мишки Haribo.

    В апреле текущего года в Мажилисе рассматривали законопроект, направленный на легализацию культивирования в РК технического каннабиса в промышленных целях.

     

    Теги:
    Наркотики Дети Нидерланды Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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