В Нидерландах ужесточают меры по борьбе с COVID-19
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В Нидерландах планируется ввести трехнедельной режим частичной изоляции в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Как передают нидерландские СМИ, кабинет министров намерен сегодня объявить о трехнедельной частичной изоляции, чтобы взять под контроль рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией в стране.
Кафе, рестораны и бары будут закрываться в 19 часов вечера, как и не продовольственные магазины. Населению также рекомендовано перейти на дистанционный режим работы, ограничить свой круг внешних контактов до четырех человек.
Санитарные меры вступят в силу в субботу в 19:00 часов. Тем не менее, нидерландские власти отметили, что планов вновь ввести комендантский час не существует.
Новые ограничения вызваны ростом числа случаев коронавируса и количества госпитализаций в стране. В четверг зарегистрировано более 16 300 новых случаев, это ежедневный рекорд в Нидерландах, а количество человек в отделениях интенсивной терапии достигло 330 больных.
Правительство не планирует закрывать местные кинотеатры и театры, что было предложено экспертной группой по борьбе с эпидемиями. Спортивные матчи могут проводиться, но без присутствия болельщиков.
Это означает, что ближайший отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Норвегии пройдет на пустом стадионе.
Кроме того, кабинет министров может вернуть меры социального дистанцирования.Фото: EPA-EFE/RAMON VAN FLYMEN
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