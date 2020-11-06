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В Нидерландах снижаются показатели положительных тестов на COVID-19

6 Ноября 2020 16:22
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В Нидерландах снижаются показатели положительных тестов на COVID-19

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным института общественного здравоохранения Нидерландов RIVM, на 6 ноября суточное число положительных тестов на коронавирус в стране упало ниже отметки 7000 случаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Таким образом, в Нидерландах шестой день подряд снижается количество положительных тестов на COVID-19. Однако показатели госпитализаций больных выросли на 261, в среду 4 ноября - на 25, меньше людей было помещено в отделения реанимации. Общее количество больных, проходящих лечение в больницах, снизилось на 60 до 2512 человек.

Из них 607 нидерландцев проходит лечение в отделениях интенсивной терапии, что на 15 человек меньше, чем в среду.

Тем не менее, смертность от опасного вируса остается высокой, составляя в среднем 73 в сутки в течение последних семи дней - по сравнению со средним показателем 49 за предыдущую неделю.

В городе Роттердаме по-прежнему фиксируется наиболее большое количество положительных результатов на КВИ, за ним следуют города Амстердам и Гаага.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил население, что в Роттердаме может быть введен комендантский час, если уровень заражения не снизится.


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#Коронавирус  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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