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В Нидерландах рассматривают сроки отмены комендантского часа

Автор:  
Арнур Рахимбеков
7 Апреля 2021, 23:23
В Нидерландах рассматривают сроки отмены комендантского часа

БРЮССЕЛЬ - ГААГА. КАЗИНФОРМ - Правительство Нидерландов изучает возможность возобновления работы местных кафе и ресторанов с 21 апреля, а также другие меры по ослаблению карантина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, кабинет министров Нидерландов рассматривает вариант отмены комендантского часа, введенного в январе текущего года, и возобновления работы непродовольственных магазинов.

По данным Нидерландского института общественного здоровья, в настоящее время количество заражений и госпитализаций больных COVID-19 снижается. Поэтому ряд мэров городов Нидерландов публично призвал правительство открыть кафе на открытом воздухе.

Также на повестке дня - разрешение университетам и колледжам возобновить очное преподавание, восстановление обучения в средних школах и внешкольных клубах.

Число гостей, которых нидерландцы могут принимать у себя дома, также может быть увеличено.

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