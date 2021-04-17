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    08:33, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нидерландах предложили серьезно ужесточить наказание за нарушение карантина

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    БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - Путешественникам, которые нарушили правила карантина по прибытию в Нидерланды, будет установлен штраф в размере 435 евро, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство здравоохранения Нидерландов направило в парламент страны проект закона, ужесточающего наказание для лиц, нарушивших карантин по прибытию из так называемых «красных» и «оранжевых» зон по коронавирусу.

    Если парламентарии утвердят предложение министерства здравоохранения, что изменения вступят в силу уже 15 мая текущего года.

    Штраф в размере 435 евро также означает автоматическую судимость. В настоящее время люди, прибывающие в Нидерланды из стран «красной» или «оранжевой» зоны, которые охватывают большую часть мира, должны помещаться на карантин на 10 суток либо меньше, если у них будет отрицательный результат ПЦР-теста на пятые сутки прибытия.

    Однако исследования показывают, что только каждый пятый в действительности соблюдает правила, возвращаясь из-за границы.

    «Когда мы сможем больше путешествовать, мы должны убедиться, что люди не привозят с собой вирусные мутации в своих в чемоданах», - говорит министр здравоохранения Нидерландов Де Йонге.

    Путешественникам нужно иметь при себе карантинную декларацию, в которой указано, где они будут находиться на карантине. Проверки будут проводиться по телефону, или местные советы могут отправить должностных лиц, чтобы проверить соблюдают ли приезжие карантин.



    Теги:
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