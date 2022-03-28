В Нидерландах Наурыз мейрамы совместно отпраздновали представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана

ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Нидерландах совместно с посольствами Узбекистана, Турции и Азербайджана организовало в городе Гааге проведение весеннего праздника Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Под открытым небом в парке «Westbroekpark» собралось порядка 600 казахстанцев, проживающих в разных уголках Нидерландов и соседней Бельгии; местных жителей, а также гостей из стран СНГ.

С приветственным словом выступил Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев.

«Я очень рад разделить этот день с вами. Наурыз – это особенный праздник для нас с вами. Я от всей души желаю мирного неба над головой, гармонии и процветания в ваши дома», - поздравил гостей мероприятия казахстанский дипломат.

Также с поздравлениями выступили: Посол Турции в Нидерландах Сабан Дисли, первый секретарь Посольства Азербайджана в Нидерландах Сабина Садигли, а также советник-посланник Посольства Республики Узбекистан в странах Бенилюкс Равшан Маматов.

Свои творческие номера нидерландской аудитории представили специально приехавшие из разных стран Европы наши соотечественники, в их числе оперная певица Айгуль Шамшиденова, лауреат международных конкурсов, домбрист Есенгали Кумаров, студентка Королевской консерватории г. Льежа Назикгуль Жаназарова.

Особо бурные аплодисменты вызвало выступление маленьких казахстанцев, исполнивших песню «Қошақаным» и танец «Қара Жорға».

Кроме того, посольство Казахстана организовало для гостей турнир по национальным играм – асык и перетягивание каната. Была организована фотозона в национальном стиле: юрта с предметами быта казахского народа. Гости смогли примерить на себя камзол и чапан, попить чай из кесе, познакомиться со словами назидания великого Абая.

В качестве угощения гостям были предложены: плов, самса, чак-чак, сухофрукты, Наурыз-коже, айран, кумыс, баурсаки, жент, и многое другое.

Пришедшие на мероприятие жители Нидерландов впервые попробовали и высоко оценили национальную кухню, выразив желание познакомиться с казахской культурой поближе, посетив Казахстан.

В мероприятии также принял участие проживающий в г. Гааге Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов. В комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» К. Абдрахманов отметил, что это фактически первое массовое мероприятие, организуемое дипломатическим корпусом в связи пандемией COVID-19.

«Отрадно что именно посольство Казахстана в Нидерландах взяло на себя эту инициативу. И празднование Наурыз мейрамы проходит сегодня в столь ярком стиле.

Мне как международному сотруднику очень приятно, что моя страна на таком высоком уровне отмечает общий праздник. Символично, что к мероприятию присоединились посольства Узбекистана, Турции, Азербайджана. Уверен, что круг организаторов, безусловно, будет расширяться.

Особенно важно, что такое мероприятие и демонстрация нашего единства, сплоченности в это непростое время, в котором мы с вами живем и наблюдаем события на международной арене. Также важно, что Наурыз символизируется со сплоченностью, единством, с мирным сосуществованием.

И мне сегодня в своей роли Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств очень важно через эти яркие примеры показывать международному сообществу, и в данном случае обществу Нидерландов, насколько важно обеспечивать мирное сосуществование наших многонациональных, многоконфессиональных обществ. Интегрировать эти разнообразные общества. И считаю, что цель этого праздника достигнута.

Это все делается не для того, чтобы провести фестиваль, показать концертную программу, а именно через демонстрацию богатства нашей культуры, глубины обычаев и традиций казахского народа показать, что мы сегодня идем по пути реформ, связанных с глубокими преобразованиями нашей общественной жизни. Поэтому я сегодня с большим удовольствием в своем приветственном слове призвал казахстанцев вместе трудиться за Новый Казахстан», - сказал Кайрат Абдрахманов.