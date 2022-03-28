Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

В Нидерландах Наурыз мейрамы совместно отпраздновали представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана

Автор:  
Арнур Рахимбеков
28 Марта 2022, 00:54
В Нидерландах Наурыз мейрамы совместно отпраздновали представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана

ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Нидерландах совместно с посольствами Узбекистана, Турции и Азербайджана организовало в городе Гааге проведение весеннего праздника Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Под открытым небом в парке «Westbroekpark» собралось порядка 600 казахстанцев, проживающих в разных уголках Нидерландов и соседней Бельгии; местных жителей, а также гостей из стран СНГ.

С приветственным словом выступил Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев.

«Я очень рад разделить этот день с вами. Наурыз – это особенный праздник для нас с вами. Я от всей души желаю мирного неба над головой, гармонии и процветания в ваши дома», - поздравил гостей мероприятия казахстанский дипломат.

photo Также с поздравлениями выступили: Посол Турции в Нидерландах Сабан Дисли, первый секретарь Посольства Азербайджана в Нидерландах Сабина Садигли, а также советник-посланник Посольства Республики Узбекистан в странах Бенилюкс Равшан Маматов.

photo

photo Свои творческие номера нидерландской аудитории представили специально приехавшие из разных стран Европы наши соотечественники, в их числе оперная певица Айгуль Шамшиденова, лауреат международных конкурсов, домбрист Есенгали Кумаров, студентка Королевской консерватории г. Льежа Назикгуль Жаназарова.

photo

photo

photo Особо бурные аплодисменты вызвало выступление маленьких казахстанцев, исполнивших песню «Қошақаным» и танец «Қара Жорға».

Кроме того, посольство Казахстана организовало для гостей турнир по национальным играм – асык и перетягивание каната. Была организована фотозона в национальном стиле: юрта с предметами быта казахского народа. Гости смогли примерить на себя камзол и чапан, попить чай из кесе, познакомиться со словами назидания великого Абая.

photo

photo

photo

photo

photo В качестве угощения гостям были предложены: плов, самса, чак-чак, сухофрукты, Наурыз-коже, айран, кумыс, баурсаки, жент, и многое другое.

photo Пришедшие на мероприятие жители Нидерландов впервые попробовали и высоко оценили национальную кухню, выразив желание познакомиться с казахской культурой поближе, посетив Казахстан.

photo

photo

В мероприятии также принял участие проживающий в г. Гааге Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов. В комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» К. Абдрахманов отметил, что это фактически первое массовое мероприятие, организуемое дипломатическим корпусом в связи пандемией COVID-19.

photo «Отрадно что именно посольство Казахстана в Нидерландах взяло на себя эту инициативу. И празднование Наурыз мейрамы проходит сегодня в столь ярком стиле.

Мне как международному сотруднику очень приятно, что моя страна на таком высоком уровне отмечает общий праздник. Символично, что к мероприятию присоединились посольства Узбекистана, Турции, Азербайджана. Уверен, что круг организаторов, безусловно, будет расширяться.

Особенно важно, что такое мероприятие и демонстрация нашего единства, сплоченности в это непростое время, в котором мы с вами живем и наблюдаем события на международной арене. Также важно, что Наурыз символизируется со сплоченностью, единством, с мирным сосуществованием.

И мне сегодня в своей роли Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств очень важно через эти яркие примеры показывать международному сообществу, и в данном случае обществу Нидерландов, насколько важно обеспечивать мирное сосуществование наших многонациональных, многоконфессиональных обществ. Интегрировать эти разнообразные общества. И считаю, что цель этого праздника достигнута.

Это все делается не для того, чтобы провести фестиваль, показать концертную программу, а именно через демонстрацию богатства нашей культуры, глубины обычаев и традиций казахского народа показать, что мы сегодня идем по пути реформ, связанных с глубокими преобразованиями нашей общественной жизни. Поэтому я сегодня с большим удовольствием в своем приветственном слове призвал казахстанцев вместе трудиться за Новый Казахстан», - сказал Кайрат Абдрахманов.


ОБСЕ   МИД РК   Азербайджан   Узбекистан   Турция   Наурыз   Международная деятельность РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане