В Нидерландах будут использовать собак для поиска утечек воды из систем теплоснабжения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В г.Алмере провинции Флеволанд в центральной части Нидерландов запустили пилотный проект, в рамках которого собака-ищейка используется для обнаружения утечек в системе центрального отопления города, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



По данным местных СМИ, пес по кличке Такер и специалист-кинолог Уэсли Висшер вместе ищут утечки в системе городской сети теплоснабжения. Животное натренировано на запах воды из централизованного теплоснабжения, который немного отличается от запаха обычной воды.

Специалисты местной компании водоснабжения рассказывают, что обнаружить мелкие утечки воды в системе довольно сложно. «При крупных трещинах труб потеря воды сразу видна. Вода либо выбрызгивается, или у вас есть заметное проседание грунта. При мелких протечках, которые случаются гораздо чаще, их почти не замечаешь, потому что грунт сразу впитывает воду. Сложно найти течь. Можно, например, измерить температуру земли, но это занимает много времени. С собакой-ищейкой все гораздо проще» - говорит Марк Спитхорст,

один из инициаторов проекта.

Под большой частью г.Алмере проходит сеть водоснабжения горячей водой, которая нагревается на электростанции в другом городе - Димене. Тепло от основной сети подается в более мелкие тепловые сети, которые отапливают район либо его часть. Утечки часто обнаруживаются, когда не хватает большого объема воды, и поэтому поставщик энергии вынужден доливать воду в систему и соответственно тратить больше ресурсов для нагрева жидкости.

Пес по кличке Такер носит бирку «Ваттенфаль», которая показывает, что животное на службе. «Мы дрессировали собаку, сочетая запах воды из системы с ее игрушкой. Поэтому Такер просто ищет свою игрушку и совершенно не понимает, что занимается серьезной работой», — объясняет кинолог У.Висшер.

На видео видно, что внезапно Такер останавливается и прислоняется к стене одного из зданий. «Теперь он указывает, что здесь должна быть утечка», — с гордостью говорит У.Висшер. Собака получает игрушку и, кажется, что очень довольна.

«Люди, которые видят нас, часто думают, что это собака, ищущая наркотики. Когда они слышат, что мы на самом деле делаем, им это всегда нравится», - говорит У.Висшер.

Пилотный проект в г.Алмере продлится до конца года. Затем будет рассмотрено, будут ли собаки-ищейки использоваться в данных целях и работать в других регионах Нидерландов.