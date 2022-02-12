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В Ницце проходит первый за время пандемии карнавал

12 Февраля 2022 21:48
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В Ницце проходит первый за время пандемии карнавал

НИЦЦА. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В Ницце (Франция) проходит традиционный карнавал — первый за время пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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В начале месяца французское правительство отменило некоторые ограничения: например, больше не нужно носить маски на улице, а массовые собрания на открытом воздухе можно проводить с неограниченным числом участников.

«Это праздник: жители Ниццы, всей французской Ривьеры, все туристы с нетерпением ждали этого два года. Это настоящий карнавал воссоединения», - заявил вице-мэр Ниццы Магали Алтунян.

Карнавал в Ницце — один из крупнейших праздников такого рода, наряду с Рио, Венецией и Новым Орлеаном.

В 2020 году карнавальный сезон совпал с началом введения ограничительных мер и в Ницце отменили финальную часть шествия; а год назад его не стали проводить вовсе.

В этот раз на парад, привлекавший ранее по 200 тысяч человек, собрались 85 тысяч.


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#Франция   #Коронавирус в мире  
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