В незаконной охоте на косулю подозреваются двое жителей Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском государственном заказнике задержали двоих мужчин по подозрению в браконьерстве, передает МИА «Казинформ».

О этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет в своем Facebook.

«26 января 2020 года около 21:30 часов инспекторами мобильной группы Иле-Алатауского национального парка в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Алматинского государственного заказника Алматинской области Кегенского района задержаны двое жителей Алматинской области Н.Д. (1981 г.р.) и К.У. (1981 г.р.) на автомобиле марки Хонда», - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля было найдено разделанное мясо в пяти пакетах - предположительно мясо косули (две туши), два ружья марки «Вепрь» и «Магнум», 21 патронов 12-го калибра, 18 патронов 223-го калибра, два патрона 308 калибра, бинокль и разные виды ножей.

При этом подозреваемые утверждают, что мясо животных они нашли по дороге и хотели доставить в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в Кегенском районном отделе полиции, начато досудебное расследование.