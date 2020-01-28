+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: -2 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В незаконной охоте на косулю подозреваются двое жителей Алматинской области

28 Января 2020 11:25
Поделиться:
В незаконной охоте на косулю подозреваются двое жителей Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском государственном заказнике задержали двоих мужчин по подозрению в браконьерстве, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
400 кг изъятой у браконьеров рыбы передали в детсады в Туркестанской области
Браконьера с полным багажником мяса задержали в Карагандинской области Двух сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО Более центнера рыбы пытались сбыть браконьеры в Карагандинской области

О этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет в своем Facebook.

«26 января 2020 года около 21:30 часов инспекторами мобильной группы Иле-Алатауского национального парка в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Алматинского государственного заказника Алматинской области Кегенского района задержаны двое жителей Алматинской области Н.Д. (1981 г.р.) и К.У. (1981 г.р.) на автомобиле марки Хонда», - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля было найдено разделанное мясо в пяти пакетах - предположительно мясо косули (две туши), два ружья марки «Вепрь» и «Магнум», 21 патронов 12-го калибра, 18 патронов 223-го калибра, два патрона 308 калибра, бинокль и разные виды ножей.

При этом подозреваемые утверждают, что мясо животных они нашли по дороге и хотели доставить в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в Кегенском районном отделе полиции, начато досудебное расследование.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив