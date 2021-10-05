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    20:06, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В незаконном изготовлении оружия подозревают жителя Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинца подозревают в незаконном изготовлении оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    15 сентября в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства у 39-летнего жителя Кокшетау сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие. Установлено, что житель областного центра незаконно изготавливал огнестрельное оружие, путем внесения технических изменений в стартовые пистолеты ВАRОN НК.S и СаI 9мм. Всего изъято 6 стартовых пистолетов и один револьверный.

    Начато досудебное производство по ч.1 ст. 288 «Незаконное изготовление оружия», назначена судебно-баллистическая экспертиза.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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