В незаконном изготовлении оружия подозревают жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинца подозревают в незаконном изготовлении оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 сентября в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства у 39-летнего жителя Кокшетау сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие. Установлено, что житель областного центра незаконно изготавливал огнестрельное оружие, путем внесения технических изменений в стартовые пистолеты ВАRОN НК.S и СаI 9мм. Всего изъято 6 стартовых пистолетов и один револьверный.

Начато досудебное производство по ч.1 ст. 288 «Незаконное изготовление оружия», назначена судебно-баллистическая экспертиза.