В несколько раз возросла заболеваемость коронавирусом в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев заявил на заседании акимата о резком ухудшении эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, в регионе в сутки регистрируется 100-130 случаев. Всего четыре дня назад заболевали 25-30 человек. Ежесуточный рост – в четыре раза.

«За последнюю неделю отмечается рост в 2 раза - со 167 до 341 случая. В Айыртауском районе - в семь раз, Тайыншинском - в 2,8 раза, Есильском - в 2,6 раза, им. Г.Мусрепова – в 2,3 раза, в Аккайынском - в 2,1 раза. Репродуктивное число уже выросло в 2,4 раза. Это говорит о начале новой волны пандемии», - сказал А.Жуматаев.

По его словам, коронавирус выявляют во всех возрастных группах. Изо всех заболевших за последнюю неделю 92% невакцинированных.

«Эпидемиологическую ситуацию осложняет и общий сезонный рост ОРВИ и гриппа. С начала эпидсезона зарегистрировано 17 814 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 3105,39. По сравнению с прошлым эпидсезоном, отмечается рост на 34%. Зарегистрировано 35 случаев гриппа типа А, в прошлом году за весь период грипп не был выявлен», - проинформировал А.Жуматаев.

Санитарные врачи рекомендовали акимам районов и Петропавловска, руководителям организаций всех форм собственности обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек. Перевести на дистанционную форму работы не менее 70% административного персонала государственных органов, национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

«Необходимо контролировать соблюдение на рабочих местах требований по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и соблюдению правил личной гигиены, частому проветриванию помещений. Усилить работу фильтров организаций первичной медико-социальной помощи в целях профилактики заражения в медицинских организациях, обеспечить организацию и проведение «утреннего фильтра» перед каждой сменой для недопущения к занятиям дошкольников, школьников и педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков», - сказал А. Жуматаев.