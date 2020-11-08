В нескольких районах Алматы на ночь отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В нескольких районах Алматы на ночь отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 22 часов 9 ноября до 7 часов утра 10 ноября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц:

- Байзакова – река Большая Алматинка – Райымбека – Толе би;

- Райымбека – Кудерина – Бродского – Фёдорова;

а также вдоль улиц Немировича-Данченко и Фадеева.

«Не исключено, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках могут возникнуть кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях», - сообщили в строительной компании ТОО «Сункар».

Указанные временные ограничения вводятся для подключения нового водопровода к магистральных сетям водоснабжения.