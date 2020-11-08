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В нескольких районах Алматы на ночь отключат холодную воду

8 Ноября 2020 18:03
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В нескольких районах Алматы на ночь отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В нескольких районах Алматы на ночь отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 22 часов 9 ноября до 7 часов утра 10 ноября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц:

- Байзакова – река Большая Алматинка – Райымбека – Толе би;

- Райымбека – Кудерина – Бродского – Фёдорова;

а также вдоль улиц Немировича-Данченко и Фадеева.

«Не исключено, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках могут возникнуть кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях», - сообщили в строительной компании ТОО «Сункар».

Указанные временные ограничения вводятся для подключения нового водопровода к магистральных сетям водоснабжения.


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#Алматы   #ЖКХ  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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