В нескольких областях ограничено движение транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы МИИР РК ограничено движение на следующих дорогах:

1. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 3-232, уч. г. Костанай-гр. Акмолинской обл. Для всех видов транспорта.

2. «Мамлютка-Костанай» км. 180-330, уч. Гр.Северо-Казахстанской обл-п. Боровской. для всех видов транспорта.

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 589-729, уч. п. Щербакова-гр.Северо-Казахстанской обл. для всех видов транспорта.

4. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл.- п. Сурган. для всех видов транспорта.

5. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, уч. п.Жаксы-п.Бузулук. для всех видов транспорта.

6. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-552, уч. гр.Костанайской обл.- п. Сурган. для всех видов транспорта.

7. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-1006, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-г. Атбасар. для всех видов транспорта.

8. На автодороге «Самара-Шымкент» км. 773-1153, уч. От п. Белогорка – п. Иргиз для всех видов транспорта.

9. На дороге «Самара-Шымкент» км. 1240-1357, уч. гр. Актюбинской обл.- г.Аральск для всех видов транспорта.

10. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. с.Белоусовка- г.Риддер для грузовых и общественных видов транспорта.

11. «Омск-Майкапчагай» км. 910-1002, уч. с.Калбатау-с. Кокпекты. для грузовых и общественных видов транспорта.

12. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 780-1068, уч. г.Аягоз.- п. Касым-Кайсенова. для грузовых и общественных видов транспорта.

13. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 7-198, уч. С.Герасимовка- г.Семей для грузовых и общественных видов транспорта. При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение whatsapp по номеру +7 771 744 47 77.