В нескольких микрорайонах Атырау отключат электричество
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 18 марта часть микрорайонов Атырау останутся без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уведомляем жителей Атырау, что 18 марта 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП будут произведены плановые отключения электроэнергии.
В 09:00 – 14:30 часов - Северная промзона, дом 52,
в 14:00 – 17:30 часов - микрорайон Рембаза, улица Сланова,
в 09:00 – 17:30 часов - микрорайон Балауса,
в 09:00 – 14:00 часов- микрорайон Таскала (ул. Косыбаева), улица Центральная (от главной дороги в Таскала и до ул. 3),
в 14:00 – 18:00 часов- микрорайон Таскала (ул. Косыбаева), улица Центральная (от главной дороги в Таскала и до ул. 2)», - сообщает пресс- служба энергетической компании.
Принося свои извинения за временные неудобства горожанам.
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