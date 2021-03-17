В нескольких микрорайонах Атырау отключат электричество

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 18 марта часть микрорайонов Атырау останутся без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уведомляем жителей Атырау, что 18 марта 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП будут произведены плановые отключения электроэнергии.

В 09:00 – 14:30 часов - Северная промзона, дом 52,

в 14:00 – 17:30 часов - микрорайон Рембаза, улица Сланова,

в 09:00 – 17:30 часов - микрорайон Балауса,

в 09:00 – 14:00 часов- микрорайон Таскала (ул. Косыбаева), улица Центральная (от главной дороги в Таскала и до ул. 3),

в 14:00 – 18:00 часов- микрорайон Таскала (ул. Косыбаева), улица Центральная (от главной дороги в Таскала и до ул. 2)», - сообщает пресс- служба энергетической компании.

Принося свои извинения за временные неудобства горожанам.