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В нескольких городах и районах Азербайджана изменили условия карантина

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Августа 2020, 16:30
В нескольких городах и районах Азербайджана изменили условия карантина

БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - В Азербайджане с 18 августа разрешается обслуживание клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе. Об изменении условий ужесточенного карантинного режима в Баку и ряде других городов и регионов сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров АР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Постановлением Кабинета Министров с 18 августа разрешается обслуживание клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе.

На территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов обслуживание клиентов в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других подобного рода предприятиях общественного питания будет осуществляться с 09:00 до 22:00 (за исключением использования кальянного оборудования и размещения более 6 человек за одним столом).


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