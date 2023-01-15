В Непале разбился самолет, на борту которого находились 72 человека

15 Января 2023, 12:45

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - В Непале разбился самолет Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, обнаружены тела нескольких человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hindustan Times.

Самолет Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Ведутся спасательные работы, аэропорт пока закрыт.

Всего на борту самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Он разбился между старым аэропортом и международным аэропортом Покхара, сообщил Kathmandu Post представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула.

Фото: ria.ru