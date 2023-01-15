Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Непале разбился самолет, на борту которого находились 72 человека

15 Января 2023, 12:45
В Непале разбился самолет, на борту которого находились 72 человека

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - В Непале разбился самолет Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека, обнаружены тела нескольких человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hindustan Times.

Самолет Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Ведутся спасательные работы, аэропорт пока закрыт.

Всего на борту самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Он разбился между старым аэропортом и международным аэропортом Покхара, сообщил Kathmandu Post представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула.


Фото: ria.ru



Новости по теме
Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии
Теги:
Читайте также
Задержан подозреваемый в стрельбе у церкви в Лондоне
13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ
Причину гибели людей на железнодорожных путях назвали в МВД РК
Прорыв теплотрассы произошел в Алматы
Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
Президент Чехии будет избран во втором туре
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области

Лента новостей