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В необычной локации может провести матчи КХЛ«Барыс»

20 Июля 2021 16:18
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В необычной локации может провести матчи КХЛ«Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига планирует проведение игр регулярного чемпионата в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре 2021 года. Представители КХЛ уже начали предварительные переговоры по подготовке мероприятия с местными организаторами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Ранее лига проводила KHL World Games — вынесенные матчи регулярного чемпионата, проходящие в Европе, начиная с сезона-2018/2019. Тогда два матча прошли в Вене 26 и 28 октября на стадионе «Эрсте Банк-арена». В них братиславский «Слован» принимал СКА и ЦСКА.

Ещё два матча прошли в швейцарском городе Цюрих на стадионе «Халленштадион» 26 и 28 ноября. Тогда рижское «Динамо» принимало те же команды: петербургский СКА и московский ЦСКА. Помимо самих матчей прошли также мастер-классы для детей.

В сезоне-2019/2020 состоялся один выездной матч — «зеленое дерби» «Ак Барс» — «Салават Юлаев» прошло 23 декабря 2019 года в швейцарском Давосе.

Проект KHL World Games был запущен с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги.

Напомним, что в КХЛ также выступает казахстанский «Барыс» из Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что «Барыс» узнал всех соперников в новом сезоне КХЛ.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
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