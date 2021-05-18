В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве «музея» - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве «музея». Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас получается такая ситуация, не надо никого обманывать. Бывают такие ситуации, когда теплый туалет построили, он нормально функционирует, но при этом его закрывают, держат его, условно говоря, в качестве «музея» для того, чтобы показывать его проверяющим и фактически работают уличные туалеты. Но это не допустимо», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова заявила, что вопросы обустройства внутренних туалетов в школах Алматы, ВКО, ЗКО и Карагандинской области еще до конца не решены.

Было отмечено, что в начале 2020 года в организациях образования республики имелось 2700 придворовых туалетов. В начале 2021 года их число уменьшилось до 148.

«В первой четверти 2021 года было установлено в школах еще 13 внутренних туалетов. Из них 12 в Туркестанской области, один - в Алматинской области. Все еще в 135 школах продолжают работать придворовые туалеты. В 98% из них планируется в 2021 году установить внутренние теплые туалеты. В 37 школах республики не проводятся работы по их установке», - сообщила Гулзат Кобенова.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выразил неудовлетворение темпами проводимой работы в этом направлении.