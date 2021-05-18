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В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве «музея» - Асхат Аймагамбетов

18 Мая 2021 19:09
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В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве «музея» - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых школах держат теплые туалеты в качестве «музея». Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас получается такая ситуация, не надо никого обманывать. Бывают такие ситуации, когда теплый туалет построили, он нормально функционирует, но при этом его закрывают, держат его, условно говоря, в качестве «музея» для того, чтобы показывать его проверяющим и фактически работают уличные туалеты. Но это не допустимо», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова заявила, что вопросы обустройства внутренних туалетов в школах Алматы, ВКО, ЗКО и Карагандинской области еще до конца не решены.

Было отмечено, что в начале 2020 года в организациях образования республики имелось 2700 придворовых туалетов. В начале 2021 года их число уменьшилось до 148.

«В первой четверти 2021 года было установлено в школах еще 13 внутренних туалетов. Из них 12 в Туркестанской области, один - в Алматинской области. Все еще в 135 школах продолжают работать придворовые туалеты. В 98% из них планируется в 2021 году установить внутренние теплые туалеты. В 37 школах республики не проводятся работы по их установке», - сообщила Гулзат Кобенова.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выразил неудовлетворение темпами проводимой работы в этом направлении.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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