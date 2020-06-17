В некоторых регионах несвоевременно выплачивали отпускные педагогам - Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 июня на аппаратном совещании ведомства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил проверить своевременность выплаты заработных плат и отпускных педагогам и в короткие сроки принять меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

С 1 по 16 июня Департаменты по обеспечению качества в сфере образования провели соответствующий мониторинг. По их данным, 93% находящихся в трудовом отпуске педагогов своевременно получили отпускные выплаты. По 7% имеются факты несвоевременной выплаты.

По фактам задержки или невыплаты отпускных педагогам работодатели будут наказаны в соответствии с законодательством.

«Министерство отслеживает жалобы педагогов и мониторит ситуацию по выплатам отпускных. В бюджете деньги изначально предусмотрены и на заработную плату, и на выплаты отпускных. То есть деньги есть, но все же в некоторых регионах выявлены факты несвоевременной выплаты», – отметила пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек.

Министерством поручено Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки направить обращения о фактах несвоевременной оплаты труда, в том числе отпускных педагогам, в региональные государственные инспекции труда для принятия мер.

Согласно законодательству выплата заработной платы педагогам школ и детских садов осуществляется непосредственно из бюджета района или города. Планирование бюджета и организация выплаты находится в компетенции акиматов городов и районов.

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней, а также пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада один раз в календарном году при предоставлении педагогу очередного трудового отпуска относятся к социальным гарантиям педагога, определенным подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О статусе педагога».



