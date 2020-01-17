В некоторых районах ВКО отменены занятия в школах и колледжах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за непогоды отменены занятия в школах и колледжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что по информации областного управления образования 17 января отменены занятия в школах Семея с 1 по 9 классы второй смены. Сила ветра в городе достигает 12 метров в секунду.

На вынужденный отдых вышли и школьники Шемонаихинского и Бородулихинского районов. В этих регионах сила ветра достигает 18 метров в секунду. Отмены занятия у учащихся с 1 по 11 классы второй смены.

В Абайском районе из-за сильной метели пришлось отменить занятия и у студентов 1 и 2 курсов колледжей. Здесь сила ветра достигает 24 метров в секунду.

Отметим, что из-за непогоды в Восточном Казахстане закрыты несколько автотрасс. В частности, по информации филиала ТОО «Казахавтодор» 17 января с 11.45 часов из-за сильной метели закрыто движение на участке автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (756-906 км, г.Семей – с.Калбатау) для всех видов автотранспорта.