+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В некоторых районах ВКО отменены занятия в школах и колледжах

17 Января 2020 12:33
Поделиться:
В некоторых районах ВКО отменены занятия в школах и колледжах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за непогоды отменены занятия в школах и колледжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме

Занятия второй смены в школах Нур-Султана отменили из-за непогоды
Занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменены в Нур-Султане Из-за гололеда в Семее и Курчатове отменены занятия в школах Отменены занятия в школах трёх регионов

В ДЧС ВКО сообщили, что по информации областного управления образования 17 января отменены занятия в школах Семея с 1 по 9 классы второй смены. Сила ветра в городе достигает 12 метров в секунду.

На вынужденный отдых вышли и школьники Шемонаихинского и Бородулихинского районов. В этих регионах сила ветра достигает 18 метров в секунду. Отмены занятия у учащихся с 1 по 11 классы второй смены.

В Абайском районе из-за сильной метели пришлось отменить занятия и у студентов 1 и 2 курсов колледжей. Здесь сила ветра достигает 24 метров в секунду.

Отметим, что из-за непогоды в Восточном Казахстане закрыты несколько автотрасс. В частности, по информации филиала ТОО «Казахавтодор» 17 января с 11.45 часов из-за сильной метели закрыто движение на участке автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (756-906 км, г.Семей – с.Калбатау) для всех видов автотранспорта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив