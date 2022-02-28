В небе Казахстана стало больше транзитных самолетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службу МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

В связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств, большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы.

При этом часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Республики Казахстан. За последние сутки через воздушное пространство страны выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов.

Следует отметить, что пропускная способность аэронавигационной системы республики позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений.

Также предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения: открытие дополнительных секторов, усиление дежурных смен и взаимодействия гражданско-военной координации, предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов, упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и т.д.

Финансовые потери от введения санкций в отношении РФ в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Республики Казахстан в размере $1,5 млн в месяц.